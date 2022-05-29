كورتوا: صدقت توقعاتي وأحرزنا لقب دوري الأبطال

المصدر: البيان

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أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال أن توقعاته بشأن تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا صدقت.

وقال:" بالأمس قلت عندما يلعب ريال مدريد في النهائيات، فإنه يفوز بها. هذا ماحدث اليوم".

وتحول البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لصخرة حرمت المصري محمد صلاح نجم ليفربول من زيارة شباك الفريق الملكي.

وفاز كورتوا بجائزة "رجل المباراة" في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما لعب دورا بارزا في فوز الفريق على ليفربول الإنجليزي 1 / صفر وتتويجه بلقب البطولة للمرة الرابعة عشرة.

وتصدى كورتوا في المباراة للعديد من التاسديدات الخطيرة من لاعبي ليفربول وخاصة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني حيث شهد اللقاء 23 تسديدة من لاعبي ليفربول على مرمى الريال مقابل ثلاث تسديدات فقط للاعبي الريال على مرمى ليفربول.

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