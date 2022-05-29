المصدر: دبي-عزالدين جادالله

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حقق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي انجازاً جديداً بتحليقه مع الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا مساء اليوم عقب الفوز على ليفربول بهدف دون رد، حيث يعد أنشيلوتي أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات:



▪️ميلان 2002/2003



▪️ميلان 2006/2007



▪️ريال مدريد 2013/2014



▪️ريال مدريد 2021/2022

وتوج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 وذلك عقب فوزه مساء اليوم على نظيره ليفربول بهدف دون رد، في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب فرنسا، ليحرز الملكي لقبه الـ14 في تاريخه.

انطلقت المباراة بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية، وقالت الشرطة الفرنسية:"حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد، لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول".

وفرض ليفربول سيطرته على وسط الملعب في الحصة الأولى وذلك بفضل مشاركة تياجو ألكانتارا بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية عقب التعافي من الإصابة، وسدد محمد صلاح كرتين أنقذهما الحارس تيبو كورتوا.

واقترب ليفربول من التسجيل بعدما سدد ساديو ماني كرة قوية لمسها كورتوا ثم ارتدت من القائم في الدقيقة 21.

واعتقد ريال أنه تقدم بهدف قبل الاستراحة عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لكن تقرر إلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وفي الشوط الثاني نجح مهاجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس في إحراز التقدم لفريقه في الدقيقة 58، وفينيسيوس جونيور هو أصغر لاعب يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي ضد مانشستر يونايتد في عام 2009.

وحاول ليفربول بلوغ مرمى ريال مدريد وإدراك التعادل وكاد أن ينجح عن طريق محمد صلاح الذي قام بتسديدة أرضية بعد تمريرة ثنائية مع فيرمينو وتصطدم الكرة بجوتا وتغير اتجاهها ولكن الحارس كورتوا يمنعها من دخول المرمى في الدقيقة 80، وفشل ليفربول في نهاية المطاف من إدراك التعادل، ليبتسم الحظ لريال مدريد.

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