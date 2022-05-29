ليفربول يطالب بفتح تحقيق رسمي

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

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طالبت إدارة نادي ليفربول بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى المشاكل الجماهيرية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: "نعرب عن انزعاجنا الشديد من المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب فرنسا، عندما يتعلق الأمر بأهم مباراة في الكرة الأوروبية، فلا يجب أن يتعرض المشجعون للمشاكل التي حدثت اليوم، لذلك طالبنا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل.

وانطلقت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية اليوم السبت.

وقال المذيع في استاد فرنسا في باريس قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 23 بتوقيت الإمارات "يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية".

وأضاف المذيع في وقت لاحق أنه تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية "حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنسا".

وأظهرت لقطات تليفزيونية شرطة مكافحة الشغب تطارد بعض المشجعين خلال عملية الفرار بينما ألقت القبض على آخرين.

وفي النهاية انطلقت المباراة الساعة 23:36 دقيقة بتوقيت الإمارات.

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