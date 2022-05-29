الشوط الأول بين ليفربول وريال مدريد ينتهي بالتعادل السلبي

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الجارية حاليا على ملعب فرنسا، وانطلقت المباراة بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية.

وقالت الشرطة الفرنسية "حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنسا".

وفي النهاية انطلقت المباراة الساعة 23:36 دقيقة بتوقيت الإمارات.

وقاد النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول حيث عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من إصابة عضلية، كما شهدت تشكيلة ليفربول ظهور فابينيو وتياجو ألكانتارا بعد تعافيهما من الإصابة في الأيام الماضية.

وجاءت تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

ليفربول:

أليسون - ترينت ألكسندر-أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - آندي روبرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

ريال مدريد:

تيبو كورتوا - داني كاربخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلان مندي - كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدريكو بالبيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

وفرض ليفربول سيطرته على وسط الملعب، بفضل مشاركة تياجو ألكانتارا بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية عقب التعافي من الإصابة، وسدد محمد صلاح كرتين أنقذهما الحارس تيبو كورتوا.

واقترب ليفربول من التسجيل بعدما سدد ساديو ماني كرة قوية لمسها كورتوا ثم ارتدت من القائم في الدقيقة 21.

واعتقد ريال أنه تقدم بهدف قبل الاستراحة عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لكن تقرر إلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

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