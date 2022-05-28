انطلاق حفل افتتاح دوري أبطال أوروبا بعد 36 دقيقة من التأجيل

المصدر: البيان

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انطلقت قبل دقائق فعاليات حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد بعد تأجيل 36 لأسباب أمنية.

وكان من المقرر أن يلتقي في الحادية عشر من مساء اليوم ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللقاء هو الثالث بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، إذ فاز ليفربول في نهائي عام 1981، وتوج الريال في نهائي 2018، وكان هذا آخر لقب من أصل 13 لقبا لمدريد (رقم قياسي).

وسيتوج ليفربول في حال فوزه على ريال مدريد اليوم بلقبه السابع في المسابقة القارية، متعادلا مع ميلان الإيطالي، ليحتل المركز الثاني بين حاملي اللقب.

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