جماهير حاشدة في نهائي دوري الأبطال "فيديو"
تعيش العاصمة الفرنسية باريس أجواء استثنائية اليوم السبت، بانتظار انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم 2022، والتي تجمع فريقي ليفربول وريال مدريد.
وقد امتلأت الشوارع الباريسية بجمهور الفريقين، وحول محيط ملعب فرنسا الدولي "Stade de France"، قبل ساعات من بداية المباراة.
يذكر أن فريقي ريال مدريد وليفربول التقيا 8 مرات في دوري أبطال أوروبا، وتعتبر المباراة اليوم التاسعة، حيث فاز الفريق الملكي 4 مرات منها نهائي 2018، وفاز "الريدز" ثلاث مرات بينها نهائي 1981، بينما وساد التعادل السلبي آخر مواجهة بينهما.
نصف مدرجات #جمهور_ليفربول لم تمتلئ بعد— البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 28, 2022
جماهير ليفربول تتدافع خارج ملعب سان دونيه لتدخل الى المدرجات.#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا#أبطال_أوروبا#ليفربول#ريال_مدريد#ليفربول_ريال_مدريد#صلاح#البيان_الرياضي pic.twitter.com/0ThZWuIXpn
عدد قليل من المشجعين يمرون عبر بوابات استاد فرنسا الوطني، الأمن غير قادر على إيقافهم، لا يزال مسموحا بدخول بعض من المشجعين.#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا#أبطال_أوروبا#ليفربول#ريال_مدريد#ليفربول_ريال_مدريد#صلاح#البيان_الرياضي pic.twitter.com/YllGQnp9oE— البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 28, 2022