تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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قررت اللجنة المنظمة لنهائي دوري أبطال أوروبا تأجيل المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد لمدة ربع ساعة لأسباب أمنية، ويلتقي في الحادية عشر من مساء اليوم ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللقاء هو الثالث بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، إذ فاز ليفربول في نهائي عام 1981، وتوج الريال في نهائي 2018، وكان هذا آخر لقب من أصل 13 لقبا لمدريد (رقم قياسي).

وسيتوج ليفربول في حال فوزه على ريال مدريد اليوم بلقبه السابع في المسابقة القارية، متعادلا مع ميلان الإيطالي، ليحتل المركز الثاني بين حاملي اللقب.

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