بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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يلتقي مساء اليوم ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللقاء هو الثالث بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، إذ فاز ليفربول في نهائي عام 1981، وتوج الريال في نهائي 2018، وكان هذا آخر لقب من أصل 13 لقبا لمدريد (رقم قياسي).

وسيتوج ليفربول في حال فوزه على ريال مدريد اليوم بلقبه السابع في المسابقة القارية، متعادلا مع ميلان الإيطالي، ليحتل المركز الثاني بين حاملي اللقب.

ونستعرض في هذا التقرير التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين، وفقاً للصحفي الإيطالي دي مارزيو:

كورتوا، كارفخال، ميليتاو، ألابا، ميندي، كروس، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي، بنزيما ©، فينيسيوس.

أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، هندرسون ©، فابينيو، كيتا، صلاح، ماني، دياز.

يتطلع #ريال_مدريد إلى الحفاظ على سجله الرائع والعلامة الكاملة في المباريات النهائية لبطولة #دوري_أبطال_أوروبا، فيما يرفع عدد عدد من لاعبي #ليفربول ومنهم #محمد_صلاح شعار رد الاعتبار والثأر بعد ثلاث سنوات من الخسارة أمام الملكي في نهائي دوري الأبطال، فلمن سيبتسم الحظ؟ pic.twitter.com/hPLoIbNrR3 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 28, 2022

التشكيلة الرسمية لريال مدريد

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