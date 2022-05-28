التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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يلتقي مساء اليوم ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللقاء هو الثالث بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، إذ فاز ليفربول في نهائي عام 1981، وتوج الريال في نهائي 2018، وكان هذا آخر لقب من أصل 13 لقبا لمدريد (رقم قياسي).

وسيتوج ليفربول في حال فوزه على ريال مدريد اليوم بلقبه السابع في المسابقة القارية، متعادلا مع ميلان الإيطالي، ليحتل المركز الثاني بين حاملي اللقب.

ونستعرض في هذا التقرير التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين، وفقاً للصحفي الإيطالي دي مارزيو:

كورتوا، كارفخال، ميليتاو، ألابا، ميندي، كروس، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي، بنزيما ©، فينيسيوس.

أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، هندرسون ©، فابينيو، كيتا، صلاح، ماني، دياز.

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