دعه يبكي فهو شخص خاسر.. هجوم إسباني عنيف على محمد صلاح قبل نهائي الأبطال

المصدر: وكالات

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شن التليفزيون الإسباني هجوماً عنيفاً على كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة فريق ريال مدريد الليلة، في نهائي دوري الأبطال 2022 في باريس.

وخرج توماس رونسيرو الصحفي ببرنامج «إل شيرينجيتو» الإسباني، مهاجمًا ليفربول، وتحديدًا محمد صلاح نجم الفريق قائلاً «ليفربول فريق رائع وخصم قوي، لكنه كان كذلك أيضًا في 2018 وانظر ماذا حدث لهم».

وتابع: «دع صلاح يبكي، لأنك في الحياة عليك أن تعرف كيف تخسر، وهو يتحدث مثل أي شخص خاسر وفاشل».

واختتم: «مدريد سيغزو باريس الليلة كما فعل في عام 2000 عن طريق نجمه راؤول جونزاليس».

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني الليلة، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات على ملعب «ستاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان صلاح قد خرج قبل لقاء الليلة، ببعض التصريحات الهجومية على ريال مدريد، من أجل الانتقام ورغبته في الثأر، بسبب خسارته النهائي أمام الملكي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، والتي تعرض محمد صلاح خلالها إلى إصابته الشهيرة وخروجه باكيًا في الدقيقة 30 وعدم إكماله اللقاء وخسر فريقه بنتيجة 3-1.

يذكر أن محمد صلاح قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي، بصفته هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفا.

وحصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وكان ليفربول قد خسر الدوري الإنجليزي، والذي توّج به فريق مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة.

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