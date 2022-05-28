مشاهير الفن والرياضة في مدرجات مشجعي النهائي الأوروبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يحتضن استاد دو فرانس مساء اليوم، المباراة النهائية المنتظرة في دوري أبطال أوروبا، بين العملاقين الإسباني ريال مدريد والإنجليزي ليفربول.

وتجمع المواجهة القوية بين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والساعي للثأر من الريال، والفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، والساعي للحصول على الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

وبعيداً عن الصراع المتوقع بين اللاعبين على أرض الملعب، سيكون هناك صراع آخر لا يقل شراسة بين جماهير الناديين العملاقين سواء في المدرجات أو عبر مواقع «السوشيال ميديا».

وتضم قائمة جماهير كل من الفريقين، العديد من مشاهير الفن والرياضة، والعاشقين لسحر كرة القدم من خلال تشجيعهم لـ«الملكي» و«الريدز»، وبالتأكيد سيقضي جمهور الفائز ليلة سعيدة اليوم، بينما سيكون على جماهير الخاسر الانتظار لفرصة أخرى.

ولعل من أبرز جماهير ريال مدريد، الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، والمغني الإسباني أليخاندرو سانزا الفائز بـ50 جائزة غرامي اللاتينية، والمغنية والممثلة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية جينيفر لوبيز، وكذلك الممثل الأمريكي ريتشارد جير، والممثل الإسباني أنطونيو بانديراس، ونجم التنس المخضرم رافاييل نادال، والعداء الجامايكي الشهير يوسين بولت.

وفي المقابل، تضم قائمة أشهر مشجعي ليفربول، نجوم هوليوود براد بيت، صامويل إل جاكسون، أنجلينا جولي وليام نيسن، والممثلين البريطانيين دانيل كريج وكليف أوين، ولاعبة التنس كارلوين فوزنياكي، والمغنية لانا ديل ري، والممثل الكوميدي ميك ميرز، وأسطورة السلة ليرون جيمس.

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