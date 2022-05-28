بنزيما.. وحلم تحطيم رقمي رونالدو

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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يملك مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما فرصة تحطيم رقمين قياسيين لزميله السابق في «الملكي» البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم ضد ليفربول.

ويتصدر بنزيما لائحة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، بينها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية ضد باريس سان جرمان وتشلسي ومانشستر سيتي، وهي الغلة ذاتها الذي سجلها رونالدو موسم 2016 - 2017، ويسعى لاجتياز هذا الرقم.

فيما يبتعد بنزيما بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد في المسابقة القارية العريقة (17 هدفاً) والذي حققه «الدون» في موسم 2013 - 2014.

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