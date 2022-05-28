الحارس كورتوا جاهز لتنفيذ ركلات الترجيح

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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لن يخشى البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، تسديد ركلة ترجيحية ضد ليفربول، إذا احتاجه فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويملك كورتوا رصيداً زاخراً في التصدي لركلات الجزاء أو الترجيح، فقد أوقف ثلاث ركلات من أصل خمس واجهها، بينها واحدة للأرجنتيني ميسي خلال مواجهة سان جيرمان في ذهاب دور الـ16.

ولعب كورتوا دوراً محورياً في فوز ريال مدريد بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية، مبعداً ركلة الغاني بارتي.

وقال الحارس المميّز «بالطبع لن أكون بين أول خمسة، لكن ربما بعد ذلك. لا أخشى الأمر».

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