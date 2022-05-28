باريس تحتضن النهائي للمرة السادسة

المصدر: (باريس - د ب أ)

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تحتضن باريس نهائي دوري الأبطال الأوروبي للمرة السادسة، وهي المرة الثالثة التي يستضيف فيها «استاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني الفرنسية، النهائي من بين المباريات الست، وتبلغ السعة الرسمية للاستاد 80 ألف مشجع، ما يجعله واحداً من أكبر استادات كرة القدم في العالم.

وكانت أول مباراة أقيمت على هذا الملعب هي المباراة الودية بين المنتخبين الفرنسي والإسباني في يناير 1998 قبل شهور قليلة من استضافة الملعب لمباريات كأس العالم.وسجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان هدفاً ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره الإسباني 1 /‏‏ صفر في تلك المباراة.

شهد الاستاد فوز المنتخب الفرنسي على البرازيل 3 /‏‏ صفر في نهائي مونديال 1998، ولكن المنتخب نفسه خسر بالاستاد أمام البرتغال صفر /‏‏ 1 بنهائي الأمم الأوروبية (يورو 2016).

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