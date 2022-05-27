ليكيب تؤكد.. ساديو ماني يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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زعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ، تمهيداً لمغادرة قلعة أنفيلد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وسط تكهنات بوجود رغبة لدى إدارة الريدز في التفريط بواحد من الثلاثي الهجومي فيرمينو أو صلاح أو ماني.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن وكيل ساديو ماني توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ، على انضمام اللاعب للبافاري لمدة 3 مواسم، على أن تبلغ قيمة شراء الموسم المتبقي في عقده مع ليفربول 30 مليون يورو.

ويبحث البايرن عن ضم مهاجم جديد، في ظل تمسك البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالرحيل، قبل نهاية عقده مع البافاري الموسم المقبل.

وكان ماني أكد مؤخراً أنه سيعلن عن موقفه من الاستمرار مع ليفربول، عقب الانتهاء من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، غداً السبت.

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