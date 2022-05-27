بالقوة الضاربة.. ليفربول يعلن قائمته الرسمية لمواجهة ريال مدريد

المصدر: البيان

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز الرسمية التي ستتجه إلى باريس، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد، غداً السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقرر كلوب استدعاء كافة لاعبي ليفربول إلى القائمة المتجهة إلى باريس، بما في ذلك الثنائي الإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو تافاريس، رغم وجود شكوك حول مشاركتهما في اللقاء بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ليفربول الرسمية لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهر، أدريان كاستيو

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، إبراهيما كوناتي، جوميز، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون، تسيميكاس

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز، نابي كيتا، ميلنر إليوت، تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، فابينيو، دياز، مينامينو، ساديو ماني، جوتا

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