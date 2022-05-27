قبل نهائي دوري الأبطال.. فيرجيل فان دايك يوجه صدمة لصلاح

المصدر: البيان

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وجه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، صدمة كبيرة لزميله المصري محمد صلاح قبل مواجهة ريال مدريد المقبلة، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى فيرجيل فان دايك مقابلة مع قناة "بي تي سبورت" البريطانية، وسُئل عن رأيه بشأن أفضل خمسة لاعبين في العالم، حيث جاءت إجابة المخضرم الهولندي صادمة لصلاح.

واختار فيرجيل فان دايك كل من البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى نفسه، كأفضل خمسة لاعبين في العالم.

وأثنى فيرجيل فان دايك على مستوى بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث قال: "بنزيما تألق مع ريال مدريد بشكل استثنائي هذا الموسم لذلك يستحق أن يكون ضمن اختياري للأفضل في العالم، ومواجهته في نهائي دوري الأبطال لن تكون سهلة بالتأكيد".

وعن أصعب المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته، قال فان دايك: "الدولي الأرجنتيني السابق سيرجيو أجويرو كان لاعب لا يصدق ومن المهاجمين الذين وجدت صعوبة في اللعب أمامهم، أما مواطنه ليونيل ميسي فهو أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظري".

ولم يضع فان دايك زميله محمد صلاح ضمن اختياراته رغم حصد الأخير جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، فضلاً عن جائزة أفضل ممرر، بخلاف منافسته كريم بنزيما بقوة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2022.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد، غداً السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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