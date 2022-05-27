حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع ليفاندوفسكي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ، الذي ينتهي تعاقده مع البافاري بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي ليس من ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أنه لا توجد اتصالات بين ريال مدريد وليفاندوفسكي، مشيرة إلى أن الميرنغي يسعى للتعاقد مع مهاجم آخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض فشل صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف الريال.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو نادي بايرن ميونخ باستمرار اللاعب المخضرم بين صفوف البافاري لحين نهاية عقده الموسم المقبل.

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