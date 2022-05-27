جميع أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2022/2021 (فيديو)

المصدر: البيان

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حسم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، صراع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2021، بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بتتويج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي، باستعراض أهدافه بالكامل طوال الموسم المنتهي مؤخراً في مقطع فيديو.

وكانت الصحف العالمية تغنت بأهداف صلاح في شباك مانشستر سيتي وواتفورد، حيث وصفتها بالأجمل على الإطلاق.

وحصد محمد صلاح أيضاً جائزة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي موسم 2022/2021، إذ نجح في صناعة 14 هدفاً لزملائه، متفوقاً على ثنائي ليفربول ألكسندر أرنولد وإندي روبرتسون، وكذلك لاعب توتنهام سون هيونغ مين.

وخسر ليفربول لقب البريميرليغ في الجولة الأخيرة، لصالح مانشستر سيتي الذي توج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

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