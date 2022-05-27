صلاح وبنزيما يهددان أرقام هنري ورونالدو في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

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هدفان لصلاح ، ومثلهما لبنزيما.. هكذا سيكون كل من نجمي ليفربول وريال مدريد على مسافة قريبة من معادلة رقم قياسي مهم خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني غدا على ملعب "استاد دو فرانس" في ضاحية "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في اللقاء النهائي الفاصل على لقب النسخة الحالية من دوري الأبطال لتكون المواجهة الثالثة بين الفريقينم في نهائي البطولة على مدار تاريخها.

ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز، كما يراودهما الأمل في تحقيق بعض الأرقام القياسية والمميزة من خلال هذا النهائي.

ويطمح كل من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وكريم بنزيما هداف ريال مدريد إلى تحقيق رقم قياسي خلال هذه المباراة النهائية حيث أصبح كل منهما على بعد هدفين فقط من هذا الإنجاز.

وأحرز صلاح /29 عاما/ 31 هدفا لليفربول في 50 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات هذا الموسم ، ومنها 8 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا رفعت رصيده إلى 33 هدفا على مدار مشاركاته مع ليفربول في البطولة القارية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلبوب.

وهناك 3 لاعبين فقط نجحوا في تسجيل عدد أكبر من الأهداف في البطولة تحت قيادة مدرب واحد وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي /43 هدفا/ لبرشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا ، والهولندي رود فان نيستلروي /35 هدفا/ مع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب سير أليكس فيرجسون ، والفرنسي تييري هنري /35 هدفا/ مع أرسنال تحت قيادة المدرب الفرنسي آرسين فينجر.

ويحتاج صلاح إلى هدفين فقط في المباراة النهائية غدا لمعادلة رقم نيستلروي وهنري في المركز الثاني بالقائمة وهو في نفس الوقت الرقم القياس للاعب في أحد الأندية الإنجليزية فيما يستطيع اللاعب تسجيل هاتريك في المباراة والانفراد بهذا الرقم القياسي على مستوى لاعبي الأندية الإنجليزية واحتلال المركز الثاني خلف ميسي في القائمة على مستوى جميع الأندية الأوروبية بشكل عام.

وكان صلاح توج بجائزتين مهمتين مع ختام فعاليات الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث فاز بجائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفا وبالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون كما فاز صلاح بجائزة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وفي الوقت نفسه ، يستطيع بنزيما معادلة الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ البطولة.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 15 هدفا بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي /17 هدفا/ الذي سجله رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2013 / 2014 .

واستفاد بنزيما من إحراز ثلاثة أهداف /هاتريك/ في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 للبطولة هذا الموسم ثم هاتريك آخر في مرمى تشيلسي الإنجليزي بدور الثمانية ليرتفع رصيده في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال هذا الموسم إلى 10 أهداف مقابل 5 أهداف في دور المجموعات.

ولعبت أهداف بنزيما دورا بارزا في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم حيث أحرز للفريق 27 هدفا، وصنع 12 هدفا في 32 مباراة خاضها بالدوري المحلي الذي حسمه الفريق في نهاية أبريل الماضي.

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