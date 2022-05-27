ماني يرد على تصريحات صلاح بشأن الانتقام من ريال مدريد

المصدر: البيان

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علق الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، على تصريحات زميله في الريدز المصري محمد صلاح، بشأن رغبته في الانتقام من ريال مدريد.

وكان محمد صلاح أكد في تصريحات سابقة، أنه يرغب في الانتقام من ريال مدريد، بسبب اقتناص الأخير من ليفربول بطولة دوري الأبطال عام 2018.

وأجرى ساديو ماني مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، للحديث عن جاهزيته واستعداده لمواجهة ريال مدريد، وعندما سُئل عن تصريحات محمد صلاح بشأن الانتقام من ريال مدريد، وهل يحمل نفس المشاعر، قال ماني (ضاحكاً): "لا بالطبع، هذه تصريحات صلاح المميزة فقط، إنها لصلاح ليست لي".

وتابع: "مباراة ريال مدريد ليست انتقامية بالنسبة لي، نحن سنخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تحفيز، جميعنا يعلم مدى أهمية المباراة وتحديداً أن المنافس هو ريال مدريد".

وبسؤاله عن رغبته في الفوز بالكرة الذهبية، قال ماني: "بالطبع، أريد الفوز بالجائزة، لكن علينا أولاً الفوز بدوري أبطال أوروبا، ومن ثم نفكر في هذه الجائزة".

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً السبت، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ليلة ثأر الفرعون المصري.. ينتظر النجم المصري في صفوف #ليفربول الإنجليزي #محمد_صلاح مواجهة #ريال_مدريد في نهائي #دوري_أبطال_أوروبا غدا بشغف كبير حيث سبق وأن صرح بأن وقت الانتقام قد حان!.#البيان_الرياضي pic.twitter.com/G09UrJuaUH — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 27, 2022

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