هل الحذاء الذهبي مصنوع من الذهب؟

المصدر: البيان

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توج الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعد تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022/2021، بالمناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، إذ أحرز كل منهما 23 هدفاً خلال منافسات البريميرليغ.

ويتساءل مشجعو كرة القدم في كل مناسبة، هل الحذاء الذهبي الذي يتوج به اللاعبون مصنوع من الذهب فعلاً؟، وبحسب صحيفة "New Straits Times" الماليزية، فإن نسخ الحذاء الذهبي التي تمنح للهدافين في مختلف الدوريات الأوروبية، تصنع من سبيكة نحاسية مطلية بالذهب.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد اتحاد كرة قدم في العالم يرغب في منح جائزة سنوية عبارة عن حذاء مصنوع من الذهب الخالص، لاسيما وأن الحذاء قد يزن حوالي كيلوغرام، لذلك سيكون مكلفاً.

وأوضحت الصحيفة أن جودة الحذاء الذهبي تختلف من بلد إلى آخر، لكن معظم الدول تصنع الحذاء الذهبي من النحاس المطلي بالذهب.

ويتلقى الفائزون بالحذاء الذهبي جائزة مالية قدرها ألف جنيه إسترليني عن كل هدف سجلوه طوال الموسم، ويتم التبرع بهذا المبلغ إلى جمعية خيرية، لذلك تكون قيمة التتويج بالحذاء الذهبي معنوية أكثر منها مادية، وذلك حسب ما أكدته الصحيفة.

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