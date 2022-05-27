مواجهة الأبيض الودية أمام غامبيا بحضور الجماهير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام منتخب غامبيا، بحضور الجماهير.



جاء قرار اتحاد الكرة لدعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة والحاسـمة أمام منتخب أستراليا، المقرر إقامتها 7 يونيو المقبل في الدوحة بالملحق الآسيوي المؤهل إلـى الملحق العالمي لمونديال 2022.



وتقام مباراة الأبيض وغامبيا بعد غداً الأحد على استاد زعبيل بنادي الوصل الساعة 7:40 مساءً.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم وفر 5000 تذكرة لمشجعي المنتخب الذين يرغبون في حضور مباراة أستراليا بالدوحة، وذلك لمؤازرة الأبيض في مباراته الهامة على ستقام على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز