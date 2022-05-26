نهائي دوري الأبطال الأوروبي.. التاريخ ينتصر للأندية الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية

المصدر: وام

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تتجه الأنظار بعد غد " السبت " صوب العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بين ريال مدريد و ليفربول على ملعب فرنسا وذلك في الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

تأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد نصف نهائي مثير جمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد ذهابا و إيابا وانتهى لصالح ريال مدريد 6-5 فيما تأهل ليفربول بعد الفوز ذهابا وإياب على فياريال الإسباني 5-2 .

ويشهد التاريخ على التفوق الواضح للأندية الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية في تاريخ مواجهاتها بنهائي دوري الأبطال بعدما جمعتهما 5 مواجهات كانت الآخيرة فيها بنسخة 2018 وكانت أيضا بين ريال مدريد وليفربول وتفوق فيها الفريق الإسباني.

كانت أول مواجهة إسبانية إنجليزية في نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد بالتحديد في نهائي 1981 وهي المواجهة الوحيدة من نوعها في البطولة بمسماها القديم /كأس الأندية الأوروبية البطلة/ ، وفاز فيها ليفربول بهدف مقابل لا شيء.. و جمع النهائي الثاني بين برشلونة وأرسنال في نسخة 2006 وحقق فيها برشلونة اللقب بعد الفوز بنتيجة 2 -1..

وكانت المواجهة الثالثة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في نسخة 2009، وحقق فيها برشلونة اللقب بالفوز 2-0 .. واستطاع برشلونة أن يكرر التتويج باللقب على حساب مانشستر يونايتد مجددا في نسخة 2011 بالفوز عليه بنتيجة 3-1 .

وكانت المواجهة الأخيرة السابقة بين الأندية الإسبانية والإنجليزية، بين ريال مدريد وليفربول في 2018 وفاز بها ريال مدريد بنتيجة 3-1 .

تجدر الإشارة إلى أن فريق ريال مدريد يعد أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا بواقع 13 لقبا كان آخرها في نسخة 2017/2018، فيما نال الوصافة 3 مرات، أما ليفربول فقد توج باللقب من قبل 6 مرات كان آخرها في نسخة 2018/2019 وحقق الوصافة 3 مرات أيضا.

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