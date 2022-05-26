زميل محمد صلاح يتوسل إليه يومياً للبقاء في ليفربول

المصدر: وكالات

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كشف هارفي إليوت لاعب ليفربول أنه يتمنى مساعدة زميله محمد صلاح في "الانتقام" من ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، كما شدد على أنه يتوسل للنجم المصري يوميًا من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ويواجه ليفربول ريال مدريد يوم السبت في باريس خلال نهائي المسابقة القارية في سيناريو مشابه لما حدث في نهائي عام 2018، والذي فاز خلاله ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

وقال إليوت لموقع "ذيس أز آنفيلد": تصريحات الانتقام شأن يخص صلاح، لكننا سنعمل جاهدين لمساعدته في ذلك بالتأكيد.

وحول وجهة صلاح المقبلة، قال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا: أتوسل إليه يوميًا كي يجدد عقده، وأعتقد أن الجماهير تفعل ذلك أيضًا، لقد كان عونًا كبيرًا لهذا الفريق منذ مجيئه، قادنا لنهائيات كثيرة بأهدافه المهمة.

وأكمل: إنه شخص عظيم داخل وخارج الملعب، حاولت أن أكون قريبًا منه قدر الإمكان لأتعلم تلك التفاصيل الصغيرة، وأصل لمستواه يومًا ما.

وأتم: إنه مستعد لمساعدتي إذا لزم الأمر، مشاركة الرواق الأيمن معه ومع آرنولد أمر رائع، إنهما لاعبان حلمت أن أزاملهما دائمًا.

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