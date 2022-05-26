ماني يلمح لاقتراب رحيله عن ليفربول

المصدر: البيان

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ألمح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، لاقتراب رحيله عن قلعة الأنفيلد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم الاتفاق حتى الآن بين إدارة النادي الإنجليزي واللاعب حول تجديد عقده لفترة جديدة.

وسُئل ماني عن مستقبله مع ليفربول، في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي سبورتس"، وقال: "مستقبلي؟ سأجيب عن هذا الأمر عقب نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لا أعلم، لكني سأجيب سواء سأستمر أم لا عقب المباراة النهائية، وقتها سيتضح كل شيء".

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل 28 مايو، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت تقارير صحفية من قبل إلى أن ماني دخل ضمن اهتمامات بايرن ميونخ للتعاقد معه الصيف المقبل، تحسباً لرحيل النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

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