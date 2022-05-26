رونالدينيو: هذه هي نصيحتي لصلاح لشأن مستقبله

المصدر: البيان

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أثنى نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، مشدداً على أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال رونالدينيو في مقابلة مع صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "كنت أتمنى اللعب بجوار صلاح، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأحب مشاهدته دائماً".

وعن نصيحته لصلاح بشأن مستقبله، قال رونالدينيو: "أهم شيء أن يكون سعيداً، كرة القدم مصدر سعادة، لذلك يجب أن يكون سعيداً بغض النظر عن النادي الذي سيلعب معه في المستقبل، لأنه لا يوجد شيء أفضل من لعب كرة القدم".

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وهي المباراة التي ستلعب السبت المقبل 28 مايو بالعاصمة الفرنسية باريس.

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