تيموثي شالاميت.. من تشيلسي إلى روما

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يثبت النجم السينمائي تيموثي شالاميت في كل مرة أنه عاشق لكرة القدم، خاصة الأندية الأوروبية العملاقة، وأن الأمر ليس له علاقة بعالم الموضة الذي هو جزء منه أيضاً، إذ تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجم السينمائي مرتدياً قميص نادي روما الإيطالي خلال متابعته مع أصدقائه المباراة النهائية للنسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي جمعت الفريق مع نادي فينورد الهولندي، أمس الأربعاء في العاصمة الألبانية تيرانا، وانتهت لصالح نادي روما بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها تيموثي شالاميت اهتمامه بعالم كرة القدم، إذ ظهر في مناسبات عدة مرتدياً قبعة عليها شعار نادي تشيلسي الإنجليزي، كان آخرها الشهر الماضي في مهرجان «كوتشيلا» للموسيقى والفنون بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالإضافة إلى حضوره مباراة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي العام 2019.

وعبّر عدد من مشجعي الفريق الإيطالي عن سعادتهم البالغة بتشجيع تيموثي شالاميت لفريقهم، إذ اعتبره بعض الرواد فأل خير عليهم.

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