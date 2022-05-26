قبل الإعلان الرسمي.. تسريب صورة الظهور الأول لهالاند بقميص السيتي

المصدر: البيان

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ظهر آرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الجديد، للمرة الأولى بقميص الفريق الإنجليزي، بعدما أعلن الأخير وصوله لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بخصوص ضم اللاعب النرويجي بداية من الموسم المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة من تواجد هالاند داخل مقر نادي مانشستر سيتي خلال الساعات الماضية، مرتدياً قميص النادي الإنجليزي رفقة فريق التصوير الفوتوغرافي، من أجل التقاط بعض الصور له تمهيداً للإعلان عن الصفقة على الحسابات الرسمية للسيتيسنز.

وقام هالاند بجولة في مدينة مانشستر، حيث تواجد في مطعم "Tast" وهو المطعم المفضل لمدربه بفريقه الجديد بيب جوارديولا، وذلك حسب ما أكدته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم هالاند بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي مع دورتموند، البالغ قيمته 75 مليون يورو.

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