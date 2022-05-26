فالفيردي يضحي بزوجته من أجل دوري الأبطال

المصدر: البيان

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أكد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، أنه على استعداد للتضحية بزوجته من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخ الميرنغي.

ويتقابل ريال مدريد مع ليفربول السبت 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، على إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال فالفيردي في مقابلة مع صحيفة "أس" الإسبانية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: "أنا متوتر قليلًا لأنني سأخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، الشيء المهم هو التعامل بتواضع وجهد، ومواصلة القتال حتى النهاية كما فعلنا في المباريات الأخيرة".

وبسؤاله، ما الذي ستقدمه من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ قال فالفيردي: "الكثير من الأشياء، إنها بطولة فريدة لأي لاعب في العالم، أنا على استعداد لتقديم أشياء كثيرة باستثناء ابني، ربما أقدم زوجتي (ضاحكاً)، أنت لا تلعب نهائي دوري أبطال أوروبا كل يوم، وآمل أن نتمكن من الفوز باللقب".

وأتم: "عليك أن تظل متواضعاً، وتبذل مجهوداً بدنياً وذهنياً، حتى تسير الأمور على ما يرام".

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