صلاح وبنزيما في مهمة البحث عن "جوهرة التاج" بالنهائي الأوروبي

المصدر: وام

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قبل أربع سنوات، وبالتحديد في مايو 2018، دأبت العديد من التقارير الإعلامية على عقد مقارنة بين نجمي كرة القدم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والتكهن بهوية اللاعب الذي يستطيع قيادة فريقه إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

والآن، وفيما تترقب القارة الأوروبية مواجهة أخرى بين نفس الفريقين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على نفس اللقب في 28 مايو الجاري، تدور المقارنة بين محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الريال.

وفي 26 مايو من 2018، التقى صلاح وفريقه ليفربول مع رونالدو وفريقه ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على استاد "أولمبيسكي" بالعاصمة الأوكرانية كييف.

واتجهت الأنظار في بداية المباراة نحو النجمين الكبيرين لمعرفة أيهما يمكنه تحقيق توقعات الجماهير والعودة مع فريقه بالكأس "ذات الأذنين".

ولكن صلاح لم يلبث أن اضطر لترك الساحة خالية لمنافسه البرتغالي بعد التحام قوي من سيرخيو راموس قائد دفاع الريال في ذلك الوقت والذي تسبب في خروج صلاح مصابا بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة ليقود رونالدو فريقه الإسباني إلى الفوز بالمباراة 3-1، والتتويج باللقب الأوروبي للمرة الـ13 في تاريخ الريال.

وكان ذلك الموسم 2017 / 2018 هو الأول لصلاح في صفوف ليفربول لكنه كان الأفضل له مع الفريق حتى الآن من حيث الاحصائيات وعدد الأهداف حيث أحرز صلاح خلال ذلك الموسم 44 هدفا للفريق في مختلف البطولات لتكون بداية قوية له مع الفريق ونقطة انطلاق رائعة نحو تحقيق عدة ألقاب وتحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وفي المقابل، وبرغم فوزه مع الفريق باللقب الأوروبي، والذي منح رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بنفس العام، ترك الريال مهاجمه وهدافه التاريخي يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي بعد فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين.

والآن، ومع استمرار صلاح في تألقه مع ليفربول والموسم المميز لبنزيما مع الريال، تدور المقارنة بين اللاعبين قبل النهائي الأوروبي الذي قد يلعب دوره في حسم الكثير من الأمور للاعبين خصوصا في المنافسة الدائرة على جائزة الكرة الذهبية.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول وبنزيما مع الريال بنهاية الموسم المقبل 2022 / 2023، وما زال الموقف غامضا بالنسبة لمستقبلهما مع الفريقين رغم أن كلا منهما يعتبر النجم الأول لفريقه من خلال ما تؤكده الأرقام والإحصائيات.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد 31 هدفا في مختلف البطولات منها 23 هدفا تصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وفاز من خلالها بلقب هداف هذه النسخة من الدوري المحلي إضافة إلى 8 أهداف أحرزها اللاعب في دوري أبطال أوروبا.

ولذلك، ستشهد مباراة النهائي الأوروبي مواجهة من نوع خاص بين اثنين من أفضل اللاعبين في أوروبا والعالم حاليا، وهو ما تؤكده الكثير من التقارير التي تحصر الصراع على جائزة الكرة الذهبية المقدمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم، بين صلاح وبنزيما والسنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي برصيد 15 هدفا وهو أكثر من نصف عدد الأهداف التي سجلها الريال (28 هدفا) في البطولة حتى الآن.

وقدم بنزيما موسما استثنائيا مع الريال هذا الموسم حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 44 هدفا من بينها 27 هدفا في الدوري الإسباني ليكون الموسم الحالي هو الأفضل له مع الريال من الناحية الرقمية.

وبرغم هذا، فإن المباراة النهائية لدوري الأبطال تمثل جوهرة التاج التي يسعى كل من صلاح وبنزيما إلى الحصول عليها لتزيين موسمه مع إسدال الستار على فعاليات هذا الموسم الأوروبي المثير.

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