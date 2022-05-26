صلاح يحتفل بتتويج روما بدوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: البيان

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احتفل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بتتويج ناديه السابق روما الإيطالي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان روما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ"، أمس الأربعاء، بعد فوزه على فينورد روتردام الهولندي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب أرينا كومبيتاري.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورتين من احتفال روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، مصحوبة بـ "إيموجي" قلب واسم الحساب الرسمي للنادي الإيطالي، في إشارة واضحة إلى سعادته لفوز ناديه السابق باللقب الأوروبي.

وجاء هذا اللقب ليصبح هو القاري الأول في تاريخ روما، حيث يمتلك الذئاب لقب قاري وحيد غير معترف به أوروبياً، وهو كأس المعارض الأوروبية الذي توج به موسم 61/60.

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