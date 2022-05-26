ريال مدريد يستقر على بديل مبابي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إنجليزية، عن البديل الذي استقر عليه مسؤولو نادي ريال مدريد للتعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تعويض فشل صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قرر تجديد عقده والبقاء مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن ما يسهل من انضمام ستيرلينغ إلى ريال مدريد، هو موافقة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رحيل اللاعب في الصيف.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد بصدد تقديم عرض إلى مانشستر سيتي لشراء ستيرلينغ مقابل 50 مليون جنيه أسترليني، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

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