محمد صلاح يهنئ سون بعد تقاسمهما جائزة الحذاء الذهبي

المصدر: البيان

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وجه الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، تهنئة للكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، بعد تقاسم الثنائي جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي موسم 2022/2021.

وقام محمد صلاح بمشاركة مقطع فيديو من شبكة "رويترز" العالمية عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يظهر خلاله حفاوة استقبال سون هيونغ مين في مطار بلاده، بعدما أصبح أول لاعب آسيوي ومن كوريا الجنوبية يتوّج بجائزة الحذاء الذهبي.

وعلق محمد صلاح على مقطع الفيديو الذي شاركه، قائلاً: "مبروك سوني!".

وتوج محمد صلاح رفقة سون بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما تعادلا في عدد الأهداف التي سجلاها خلال الموسم المنقضي، برصيد 23 هدفاً.

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