بعد حصوله على جائزة قيّمة.. بن زيمة يتوعّد ليفربول

المصدر: البيان

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حصل الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي، خلال موسم (2021-2022).

وقال بن زيمة، بعد تسلمه الجائزة: "أنا فخور للغاية، كان الموسم جيدا جدا بالنسبة لي على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، وتحقيق الانتصارات والألقاب، وأشعر بسعادة كبيرة"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف: "الهدف ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال أن نلعب من أجل الفوز، وسنواجه فريقا قويا للغاية، لكننا واثقون من أنفسنا لأننا أقوياء أيضا".

واختتم بن زيمة حديثه: "علينا التركيز على المباراة، وأن نستغل دعم جماهيرنا في المدرجات، ونحن واثقون من قدرتنا خلال اللقاء وسيظهر ذلك في الملعب".

وتوّج كريم بن زيمة (34 عاما) بجائزة هداف الدوري الإسباني "لا ليغا" برصيد 27 هدفا، وسجل 44 هدفا خلال 45 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات حتى الآن.

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