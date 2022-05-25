لابورتا غاضباً: بعض اللاعبين جعلوا من أنفسهم "عبيداً للمال"

المصدر: أ ف ب

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اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا أن صفقة تجديد عقد الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جرمان "شوهت السوق" وتتعارض مع "مبادئ الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن بعض اللاعبين جعلوا من أنفسهم "عبيداً للمال".

وجاء حديث لابورتا الأربعاء في معرض الرد على قرار النجم الفرنسي في نهاية الأسبوع رفض عرض من غريم النادي الكاتالوني ريال مدريد، وتجديد عقده مع النادي الباريسي.

وقال لابورتا لصحيفة "ليسبورتيو" الكاتالونية إنه "ينتهي الأمر باللاعبين بأن يصبحوا سجناء المال.

وأضاف لابورتا "يقودك ذلك إلى التفكير في استدامة كرة القدم في أوروبا"، مقراً في الوقت نفسه بأن قرار مبابي البقاء في فرنسا كان خبراً جيداً من وجهة نظر برشلونية.

واعتبر أنه "لم يتم تعزيز صفوف المنافس المباشر، وهذا هو الأفضل بالنسبة لنا لأنهم لن يتمكنوا من إزعاجنا أكثر في أرض الملعب. ولكن هناك مسألة التفكير في استدامة اللعبة".

ورداً على سؤال عن احتمالية فتح سان جرمان الباب لعودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة، قال لابورتا "لا يزال أمامه أربع أو خمس سنوات في عقده. اللاعبون الذين انضموا إلى أندية مثل باريس سان جرمان، جعلوا من أنفسهم عبيداً افتراضيين للمال".

وبعدما أعلن مبابي أنه سيبقى في "بارك دي برانس"، هددت رابطة الدوري الإسباني بمقاضاة بطل الدوري الفرنسي من أجل "الدفاع عن النموذج المالي لكرة القدم الأوروبية".

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