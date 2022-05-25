ليس ريال مدريد فقط.. مبابي يعترف: تفاوضت مع ليفربول بسبب والدتي

المصدر: البيان

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اعترف الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بمفاوضاته خلال الفترة الماضية مع ليفربول للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، وذلك قبل تجديد عقده بشكل رسمي مع العملاق الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليفربول كان مهتماً بالتعاقد معي، ولكن في النهاية كان الاختيار بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان".

وتابع: "أنا صادق، نعم تحدثت مع ليفربول، لأن والدتي تحب ليفربول واللون الأحمر هو المفضل لها".

وأكمل: "التقينا مع مسؤولي ليفربول قبل بضع سنوات أيضاً، حينما كنت ألعب في موناكو، أما مؤخراً تحدثنا قليلاً وليس كثيراً، في النهاية الأمر كان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الجميع يعرف ذلك".

وعن تجديد عقده مع باريس، قال مبابي: "في العام الماضي كنت أرغب في الذهاب إلى ريال مدريد، أعتقد أنه كان قرارا جيداً أن أغادر العام الماضي، لكن الأمر كان مختلفاً هذه المرة لأنني لاعب حر، أنا فرنسي وأعلم أنني مهم لبلدي، وعندما تكون مهماً لبلدك، لا تفكر وقتها فقط في كرة القدم، ولكن أيضاً في حياتك".

وكان مبابي أعلن مؤخراً تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم، رغم إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، قبل أن يقنعه مسؤولو النادي الفرنسي بالاستمرار في باريس مع منحه العديد من المزايا.

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