بعد تجديد عقده.. أبرز أرقام محمد الننى مع أرسنال

المصدر: البيان

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أعلن أرسنال اليوم الأربعاء تجديد عقد الدولي المصري محمد النني، ليستمر داخل قلعة الجانرز حتى عام 2023، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي.

انضم النني إلى أرسنال شتاء عام 2016 قادماً من بازل السويسرى مقابل 12.5 مليون يورو، وقضى موسم 2020/2019 معارا إلى بشكتاش التركي.

وشارك النني مع أرسنال بمختلف المسابقات في 147 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 10 أهداف، وحقق 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017/2016 وكأس الدرع الخيرية (مرتين) 2017 و2020.

واعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الننى بشكل أساسي خلال آخر 7 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، لتصل مشاركاته خلال موسم 2022/2021 إلى 17 مباراة في مختلف المسابقات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

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