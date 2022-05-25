رسمياً.. أرسنال يعلن تجديد عقد محمد النني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تمديد عقد الدولي المصري محمد النني لفترة أطول مع الجانرز.

وأصدر أرسنال بيانا رسمياً يعلن خلاله تجديد عقد النني، وبحسب ما أكدته تقارير إنجليزية فإن عقد اللاعب المصري مستمر حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكتب أرسنال في بيانه: "لاعب الوسط محمد النني الذي انضم لأرسنال في 2016 قادماً من بازل يجدد عقده مع النادي".

وعلق النني على تمديد عقده مع الجانرز قائلاً: "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع والعائلة الرائعة، أنا سعيد جداً ومتحمس للمستقبل".

فيما علق أرتيتا مدرب أرسنال على تجديد عقد النني، قائلاً: "النني جزء مهم من الفريق، يجلب طاقة وحماسا والتزاماً لا نهاية له ويحبه الجميع، هو لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه".

وكان عقد النني ينتهي مع أرسنال بنهاية شهر يونيو المقبل، قبل أن يجدد الجانرز عقد الدولي المصري لموسم آخر إضافي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز