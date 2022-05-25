بريطانيا توافق على بيع نادي تشيلسي

المصدر: وكالات

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أعطت الحكومة البريطانية الأربعاء الضوء الأخضر لإتمام عملية الاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة القدم لصالح المجموعة التي يقودها رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة.

وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس في بيان على تويتر "أصدرت الحكومة الليلة الماضية ترخيصاً يسمح ببيع نادي تشيلسي لكرة القدم.

وأضافت، "نظراً للعقوبات التي فرضناها على الأشخاص المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد يحل بدلاً من الروسي رومان أبراموفيتش الذي قرر بيع النادي بعد 19 عاماً على شرائه.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء أن مجلس إدارتها وافق على عرض الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي الإنجليزي من قبل تحالف تود بولي‭/‬ كليرليك.

وقالت الرابطة في بيان "عملية الشراء ستظل مرهونة بإصدار الحكومة لرخصة البيع المطلوبة واستكمال المراحل النهائية للصفقة بشكل مرض".

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