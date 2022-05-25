بعد تتويجه هدافاً لـ "البريميرليغ".. ليفربول يتغنى بأهداف صلاح (فيديو)

المصدر: البيان

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توج النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022) الذي أسدل الستار عليه يوم الأحد الماضي، بتتويج مانشستر سيتي باللقب.

وأحرز محمد صلاح 23 هدفا ليحصد جائزة "الحذاء الذهبي" كهداف "للبريميرليغ" في الموسم المنتهي، بالشراكة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو لجميع أهداف نجمه صلاح في البريميرليغ خلال الموسم (2021-2022).

وحصل محمد صلاح (29 عاما)، الذي فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف أيضا في الموسم المنصرم، على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.

بينما اكتفى ليفربول بمركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي.

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