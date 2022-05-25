سيتي.. الأعلى قيمة سوقية بين الخمسة الكبار

المصدر: دبي - وام

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واصل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تأكيد تفوقه على جميع الفرق أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى، باعتباره الفريق ذا القيمة السوقية الأعلى. وتوج «سيتي» بلقب الدوري الإنجليزي، المصنف كأقوى دوري في العالم. فقد حسمت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في أوروبا، بتتويج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي، وريال مدريد في إسبانيا، وميلان في إيطاليا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونيخ في ألمانيا.

وحسب تصنيف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي للإحصائيات والقيم السوقية للاعبين والأندية، تصدر مانشستر التصنيف العالمي بقيمة سوقية تبلغ أكثر من 959 مليون يورو، وحل سان جيرمان وصيفاً (903 ملايين يورو)، والبايرن خامساً (804 ملايين يورو)، وريال مدريد سادساً (756 مليون يورو) ميلان في المركز الـ17 (480 مليون يورو).

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