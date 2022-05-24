استبعاد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2023.

وأكد الكاف في بيان رسمي أن استبعاد كينيا وزيمبابوي جاء نتيجة فشلهما في إلغاء الإيقاف، المفروض عليهما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الاتحاد الإفريقي سمح للمنتخبين بالمشاركة في قرعة التصفيات الإفريقية، لكنه اشترط أن يُرفع الإيقاف قبل أسبوعين من انطلاق منافسات الجولة الأولى، المقرر أن تبدأ 1 يونيو المقبل.

وشدد الاتحاد الإفريقي على أن المنتخبين الكيني والزيمبابوي يعتبران خاسرين بعد استبعادهما من التصفيات الإفريقية، لأنهما لم يستوفيا المعايير المطلوبة من قبل كونغرس «FIFA»، كشرط مسبق لرفع الإيقاف.

وأشار الكاف إلى أن المجموعتين الثالثة والحادية عشر ستتكون من ثلاثة فرق فقط، على أن يتأهل منهما متصدر الترتيب ووصيفه لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

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