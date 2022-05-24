رسمياً.. بايرن ميونخ يضم مزراوي استعدادا للموسم الجديد

المصدر: البيان

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أعلن بايرن ميونخ تعاقده مع نصير مزراوي الظهير الأيمن لمنتخب المغرب وأياكس أمستردام.

ووقع مزراوي على عقود انتقاله لبايرن ميونخ لمدة 4 مواسم مقبلة، ليستمر مع البافاري حتى يونيو 2026.

وانتهى عقد المغربي الدولي مع أياكس أمستردام بنهاية الموسم المنقضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.

وقال مزراوي في تصريحات عقب انتقاله إلى البايرن: "كان لدي شعور جيد منذ اللحظات الأولى في المفاوضات مع بايرن ميونخ، يسعدني أن أنتقل إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا".

وتابع: "بايرن ميونخ هو بطل الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، وينافس بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في كل موسم".

وأتم: "اخترت هذا النادي لأنه يمكنني الفوز معه بأكبر عدد من الألقاب".

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