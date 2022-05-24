أنشيلوتي يرد على رغبة صلاح في الانتقام من ريال مدريد

المصدر: البيان

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رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تصريحات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، التي أشار خلالها إلى رغبته في مواجهة الميرنغي بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليثأر من هزيمة فريقه بنهائي 2018.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحترم صلاح فهو لاعب كبير، ولكن يمكننا أيضاً أن يولد لدينا شعوراً بالانتقام لما حدث في عام 81 بعد الخسارة من ليفربول".

وعن تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وفشل صفقة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "أرفض فكرة الحديث عن مبابي فهو لاعب في باريس سان جيرمان حالياً وليس في ريال مدريد".

وعن أصعب مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال أنشيلوتي: "أصعب مباراة بالنسبة لي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كانت ضد تشيلسي فالتحضير لها كان صعباً للغاية".

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