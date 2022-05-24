"أعيدوها لي إنها الأولى في مسيرتي التدريبية".. بيولي يتوسّل سارقي ميداليته

المصدر: البيان

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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب نادي ميلان، سرقة الميدالية الخاصة به خلال احتفالات التتويج بلقب بطل "الكالتشيو"، إثر فوزه على مضيفه ساسولو (3-0) في الجولة الختامية للدوري.

وقال بيولي في تصريح تلفزيوني، يوم أول أمس الأحد: "أطلب بكل لطف من الشخص الذي سرق مني الميدالية أن يعديها لأنها أول ميدالية في مسيرتي التدريبية، أنا لا أملك واحدة غيرها..".

ونشر حساب عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لثلاثة أشخاص ومعهم الميدالية الذهبية لبيولي مع عبارة "grazie pioli" وتعني شكرا بيولي.

ولم يتردد صاحب الحساب في نشر صورة وجوه لثلاثة أشخاص ومعهم الميدالية.

وردت رابطة الدوري الإيطالي، عبر موقع "تويتر"، قائلة: "لا تقلق مستر بيولي، سنعطيك ميدالية مرة أخرى".

وحصل ستيفانو بيولي (56 عاما) على جائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي، بعد أن قاد ميلان للتتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الأولى منذ الموسم (2010-2011)، التاسعة عشرة في تاريخه.

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