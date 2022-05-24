انتقاد مبابي ينتقل لزوجات لاعبي الريال.. زوجة فالفيردي مثالاً

المصدر: البيان

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تواصل هجوم أنصار نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، ورفضه الانتقال إلى الفريق الملكي.

وقرر مبابي الاستمرار في "حديقة الأمراء"، بعد أن كان قاب قوسين من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، ليتسبب في صدمة قاسية للنادي الملكي وجماهيره حول العالم.

وشن عدد من لاعبي ريال مدريد هجوما مبطنا على مبابي، ولعل أبرز رسالة عتاب كانت من مواطنه كريم بن زيمة، ولم يتوقف الهجوم على لاعبي ريال مدريد، بل امتد إلى زوجاتهم، بعد أن انتقدت مينا بونينو زوجة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الضجة التي صاحبت مبابي حتى تجديد عقده.

وكتبت بونينو عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أفضل اللاعبين يأتون إلى الفريق في صمت، ويحصلون حتى على الكرة الذهبية".

يذكر أن مبابي نشر رسالة اعتذار إلى ريال مدريد بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب مبابي: "أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة".

وأضاف: "أعرف خيبة أملهم، سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، سأشاهده من المنزل في باريس".

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