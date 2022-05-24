"نحن لم ننته بعد".. رسالة جديدة من محمد صلاح قبل مواجهة الريال

المصدر: البيان

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وجه اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.

ونشر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يحمل جائزة هدّاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، قائلا: "نحن لم ننته بعد".

ويواجه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 من شهر مايو الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في المباراة التي تقام في ملعب سان دوني في باريس.

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