الموهبة لا تخبو.. بالوتيلي يسجل هدفاً بـ "رابونا" رائعة يقربه من "بوشكاش" (فيديو)

المصدر: البيان

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سجل المهاجم الدولي الإيطالي السابق، ماريو بالوتيلي، خماسية في مواجهة فريقه أدانا سبور ضد غازنتيب في الجولة 38 من الدوري التركي.

وسجل ماريو بالوتيلي هدفا رائعا راوغ فيه المدافعين، وسدد الكرة نحو الشباك بـ ”رابونا” رائعة.

ومن المتوقع، أن ينافس هدف "السوبر ماريو" على جائزة أجمل هدف في العام “بوشكاش، التي تمنحها “الفيفا”.

كما رفع ماريو بالوتيلي رصيده لـ18 هدفا، بالدوري التركي، وثانيا على قائمة أفضل الهدافين.

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