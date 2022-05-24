غوارديولا: «أساطير» سيتي ستبقى خالدة

المصدر: مانشستر - رويترز

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امتدح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، «أساطير» فريقه عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على أستون فيلا في ختام الموسم، وقال: هؤلاء الفتية، أساطير بالفعل، حققنا أربعة ألقاب بالدوري ويجب أن يقر الناس أن هذه المجموعة من اللاعبين ستبقى خالدة في ذاكرة النادي لأن ما حققوه في غاية الصعوبة.

وأضاف: ندرك أن أربعة ألقاب خلال خمس سنوات ربما يكون أفضل إنجاز بمسيرتنا، إنه أمر مذهل، وفي الموسم الأول حصدنا 100 نقطة (في 2017 - 2018)، والثاني جاء من أمام برايتون (في اليوم الأخير بموسم 2018 - 2019)، والثالث تحقق من دون جماهير، ثم هذا اللقب الأخير وسط الجماهير وهو الأفضل.

وخرج سيتي من دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي على يد ريال مدريد عقب استقبال ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق متأخرة بلقاء الإياب، وأشار غوارديولا ساخراً إلى أنه نال نصيحة من النادي الإسباني.

وأبلغ الصحافيين «اتصلت بريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة»، وأضاف: لا تفسير لما حدث في مدريد ولا تفسير في ختام «البريميرليغ»، إنها لحظة زخم وأحياناً من الرائع أن تعيش مثل هذه المواقف وأشعر بأن هذا سيساعدنا لنكون أقوى في الموسم المقبل.

وأبدى غوارديولا بعض التعاطف مع ليفربول الذي احتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، ولم يخف شعوره بالخوف عندما تأخر سيتي بهدفين، وقال: بالتأكيد اختلطت الكثير من المشاعر وكان موقفاً صعباً جداً، أشعر دائماً بأننا بحاجة إلى هدف آخر، هذه أصعب مباراة، يجب أن تحسم شيئاً استغرق عشرة أشهر.

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